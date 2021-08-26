زيادة الباذنجان البلدي والفلفل الرومي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والباذنجان البلدي والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 25 و45 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.