صندوق النقد: مصر حصلت على 2.8 مليار دولار من توزيعات مواجهة آثار كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي إن مصر حصلت على 2.77 مليار دولار من قيمة توزيعات مخصصات حقوق السحب الخاصة، بحسب بيانات نشرها حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الأربعاء.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الأول، البدء في توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، لمساعدة الدول على مواجهة آثار فيروس كورونا.

والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

ويعد هذا هو أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة (SDRs) في التاريخ، ويهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، لتجاوز تأثير أزمة كورونا.

ونشر الصندوق قائمة بقيمة ما حصلت عليه بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

وحصلت السعودية على النصيب الأكبر من التوزيعات بقيمة بلغت 13.58 مليار دولار تلتها الإمارات بقيمة 3.1 مليار دولار.

ويوضح الجدول التالي قيمة ما حصلت عليه كل دول من توزيعات.