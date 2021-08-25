مصانع الملابس تتخوف من تصنيع الزي المدرسي هذا العام بسبب استمرار كورونا

كتبت- دينا خالد:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن أغلب مصانع الملابس تخشى بدء تصنيع الزي المدرسي، خوفا من صعوبة تصريف المنتجات إذا وضع نظام يتيح للطلاب التعلم من منازلهم كالعام السابق بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف لمصراوي، أن مثل هذا الوقت من كل عام تكون المصانع أنهت تصنيع الزي المدرسي وجاهز للتوزيع على التجار.

وأشار عبد السلام، إلى أن مصر تصدر الزي المدرسي كل عام لدول الخليج كالسعودية والكويت والإمارات، بنحو 3 مليارات جنيه، ولكنها لم تتلق أي طلبية من أي دولة حتى الآن.

وأرجع هذا إلى عدم وضوح نظام التعليم بالعام الدراسي الجديد في الدول المجاورة في ظل مواجهة أزمة كورونا وتوقعات بموجة رابعة منتظرة.

وأشار إلى أن توقف العام الدراسي العام الماضي واللجوء إلى نظام يتيح للطلاب التعلم من المنازل كلف القطاع خسائر تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وبحسب عبد السلام، فإن القطاع كان ينتج نحو 80 مليون قطعة للزي المدرسي سنويا بعائد بين 7 و8 مليارات جنيه.

وأضاف أن أسعار الملابس مرتفعة هذا العام بنحو 20% مقارنة بأسعار العام الماضي، وهو ما زاد من تخوفات المصنعين من صعوبة تصريف المنتجات في ظل زيادة الأسعار.

وأرجع عبد السلام، هذا الارتفاع إلى تضاعف تكلفة شحن البضائع خلال الفترة الماضية، واعتماد صناعة الملابس على خامات أغلبها مستوردة من الخارج حتى مستلزمات الصناعة الأولية.