بعد البقاء في الدوري.. تفاصيل جديدة بطرح نادي غزل المحلة في البورصة (خاص)

كتبت – شيماء حفظي:

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، المسؤولة عن طرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، عن تفاصيل جديدة في عملية الطرح.

وضمن فريق نادي غزل المحلة، الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، البقاء في الدوري خلال الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الـ 14 في قائمة الترتيب، برصيد 35 نقطة.

وقال ماهر، لمصراوي، إن شركة غزل المحلة لكرة القدم، حصلت على موافقة هيئة الاستثمار على قيمة الحصة العينية مقابل حق الانتفاع باسم شركة غزل المحلة، وجاري إثبات قيمة هذه الحصة في رأسمال الشركة الجديدة.

وأضاف ماهر، أنه بعد الانتهاء من الإجراءات، خلال الأسبوعين المقبلين سيكون رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم حوالي 65 مليون جنيه، ثم يأتي بعد ذلك زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب لجمع 135 مليون جنيه.

وافتتح نادي غزل المحلة، طريق الشركات، وأصبح أول نادي كرة قدم يؤسس شركة مساهمة مستقلة في مصر، توافقًا مع قانون الرياضة الجديد، كما تعتزم هذه الشركة طرح حصة تقترب من نصف رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرايم، أن الاكتتاب سيتضمن اكتتابًا خاصًا وعامًا، وسيتم إعلان تفاصيل الطرح خلال الشهر المقبل.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي سابقًا، إنه من المتوقع أن تتم عملية الطرح قبل نهاية موسم الصيف بحلول سبتمبر المقبل.

وقال ماهر، إن الاكتتاب الخاص قيمته نحو 37 مليون جنيه، وسيذهب أغلبه للمؤسسات، مشيرا إلى أن هناك 3 إلى 4 مؤسسات بينها جهة حكومية ستدخل في الاكتتاب الخاص، إضافة إلى مؤسسات أو شركات من مدينة المحلة، ثم يتم فتح الاكتتاب العام على باقي الحصة.

وتختص شركة غزل المحلة لكرة القدم، بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب.