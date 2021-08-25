Masrawy logo white

بعد البقاء في الدوري.. تفاصيل جديدة بطرح نادي غزل المحلة في البورصة (خاص)

03:42 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
بعد البقاء في الدوري.. تفاصيل جديدة بطرح نادي غزل المحلة في البورصة (خاص)

نادي غزل المحلة

كتبت – شيماء حفظي:

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، المسؤولة عن طرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، عن تفاصيل جديدة في عملية الطرح.

وضمن فريق نادي غزل المحلة، الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، البقاء في الدوري خلال الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الـ 14 في قائمة الترتيب، برصيد 35 نقطة.

وقال ماهر، لمصراوي، إن شركة غزل المحلة لكرة القدم، حصلت على موافقة هيئة الاستثمار على قيمة الحصة العينية مقابل حق الانتفاع باسم شركة غزل المحلة، وجاري إثبات قيمة هذه الحصة في رأسمال الشركة الجديدة.

وأضاف ماهر، أنه بعد الانتهاء من الإجراءات، خلال الأسبوعين المقبلين سيكون رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم حوالي 65 مليون جنيه، ثم يأتي بعد ذلك زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب لجمع 135 مليون جنيه.

وافتتح نادي غزل المحلة، طريق الشركات، وأصبح أول نادي كرة قدم يؤسس شركة مساهمة مستقلة في مصر، توافقًا مع قانون الرياضة الجديد، كما تعتزم هذه الشركة طرح حصة تقترب من نصف رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرايم، أن الاكتتاب سيتضمن اكتتابًا خاصًا وعامًا، وسيتم إعلان تفاصيل الطرح خلال الشهر المقبل.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي سابقًا، إنه من المتوقع أن تتم عملية الطرح قبل نهاية موسم الصيف بحلول سبتمبر المقبل.

وقال ماهر، إن الاكتتاب الخاص قيمته نحو 37 مليون جنيه، وسيذهب أغلبه للمؤسسات، مشيرا إلى أن هناك 3 إلى 4 مؤسسات بينها جهة حكومية ستدخل في الاكتتاب الخاص، إضافة إلى مؤسسات أو شركات من مدينة المحلة، ثم يتم فتح الاكتتاب العام على باقي الحصة.

وتختص شركة غزل المحلة لكرة القدم، بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب.

نادي غزل المحلة البورصة طرح نادي غزل المحلة في البورصة شركة برايم

الخبر التالى:

مصانع الملابس تتخوف من تصنيع الزي المدرسي هذا العام بسبب استمرار كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا