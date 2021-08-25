عيادة طبية وحمامات.. أوراسكوم بيراميدز ترفع كفاءة خدمات هضبة الأهرامات

رئيس البورصة يبحث مع عدد من الشركات الناشئة فرص النمو عبر سوق المال

كتبت – شيماء حفظي:

قال المهندس هشام جاد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إن الشركة تعمل على قدم وساق للانتهاء من العديد من الخدمات السياحية بكفاءة وجوده عاليه لجذب السياحة الداخلية والعالمية لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

ووفقا لبيان من الشركة اليوم الأربعاء، فإن الشركة تمكنت من توفير وتجهيز عيادة طبية للإسعافات الأولية داخل المنطقة تشتمل على جميع الاستعدادات مثل قياس ضغط الدم والسكر ومعالجة الجروح السطحية وضربات الشمس، وذلك بالاستعانة بطاقم طبي مدرب على التعامل مع كافة الحالات باستخدام الأجهزة الطبية اللازمة لخدمة محتاجي الخدمة من زائري المنطقة.

وتعاقدت أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، مع إحدى الشركات المتخصصة لتوريد عربة كهربائية مجهزة لنقل المرضى لتتواجد داخل منطقة الأهرامات لتسهيل وصول محتاجي الخدمة من الزائرين إلى العيادة الطبية.

وأضاف رئيس الشركة، أن هذا يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتقديم و تشغيل و رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة الأهرامات.

وانتهت الشركة من إعداد برنامج تدريبي لرفع كفاءة ومهارات العاملين حاملي التراخيص بالمنطقة "الخيالة وأصحاب الجمال والمصورين والبائعين" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة ومستشفى برووك الخيري لعلاج الحيوان.

ويشمل البرنامج التدريبي مواضيع هامة لرفع مستوى الخدمات بالمنطقة منها كيفية المحافظة على منظومة سير العمل والأداء الوظيفي بشكل يليق بهيبة المكان وعظمة مصر وتاريخها العريق والاهتمام بصحة الدواب والعمل على إظهارها بشكل مشرف، تنظيم العلاقات بين حاملي التراخيص والسادة ممثلي السياح سواء كانوا مرشدين سياحيين أو شركات سياحية أو سائح بمفرده، التسويق والمبيعات وخلق وابتكار خدمات سياحية جديدة لجذب الزائر وضمان ترك انطباع جيد بعد انتهاء رحلته وأخيراً التأكيد على صحة محتوى الحقائق الأثرية المقصوصة ومصداقيتها ، وفقا للبيان.

كما طورت الشركة مطعم واستراحة الـ 9 بيراميدز لاونج، حيث تم تركيب تكييفات وقواطيع زجاجية تحيط بالصالة الرئيسية بالمطعم أو زيادة السعة الاستيعابية للمطبخ الخاص بالمطعم، بما يرفع كفاءته.

وتعمل الشركة على تزويد المنطقة بإرشادات توضيحية باللغة العربية والإنجليزية لسهولة توجيه زائري المنطقة وذلك للاستفادة بتفاصيل الزيارة الشيقة. بالإضافة إلى خدمة توفير مكاتب للمعلومات وموظفي استقبال تفيد الزائر بمعلومات وتوجيهات قد يحتاجها أثناء رحلته.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من توفير مقاعد خشبية مريحة في أماكن متفرقة داخل منطقة الزيارة، وكذا توفير أعداد كبيرة من سلات قمامة مخصصة لاعادة التدوير مصنوعة من خامات صديقة للبيئة والإستفادة منها كجزء من المسئولية المجتمعية للشركة. ومن الجدير بالذكر أن جميع التصميمات والخامات المستخدمة في التصنيع مستوحاة من البيئة المحيطة بالمكان من حيث الألوان والتصميمات.

كما وفرت الشركة، عددا كبيرا من الحمامات في مناطق مختلفة داخل منطقة الزيارة وكذلك تعيين عدد أكبر من عمال النظافة، هذا بالإضافة لتصميم وتركيب مظلات في الأجواء المناخية الصعب تحملها من قبل العاملين أو الزائريين في مناطق مختلفة داخل منطقة الزيارة.

وأضاف المهندس هشام، أنه وفي ضوء اهتمام الشركة بذوي الهمم تم التعاون لأول مرة مع إحدى جمعيات تأهيل ذوي الهمم و التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لإنتاج عربات نظافة متنقلة بمظلات لحماية العاملين من أشعة الشمس والأجواء المناخية الصعبة حرصاً على سلامتهم، و يوجد بها مكان مخصص لتخزين أدوات النظافة لضمان سهولة الحركة و راحة العاملين.

وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة وتقوم بتطوير وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بناء على عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عاما.قدم وساق للانتهاء من العديد من الخدمات السياحية بكفاءة وجوده عاليه لجذب السياحة الداخلية والعالمية لمنطقة الأهرامات بالجيزة.