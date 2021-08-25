الملا يفتتح محطة تموين سيارات في الإسكندرية بعد إضافة الغاز الطبيعي

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كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محطة تموين السيارات بالوقود بمنطقة المكس بالإسكندرية بعد تطويرها وإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إليها تلبية لاحتياجات مستخدمي السيارات العاملة بالغاز، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأوضح المهندس طارق الملا، عقب الافتتاح، أن المحطة، التي تتبع شركتي التعاون للبترول وكارجاس، تأتي في إطار برنامج الوزارة لتحقيق الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والذي يتم من خلاله تطوير محطات الوقود الحالية، وإتاحة تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من خلالها.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي تنفيذا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادي ونظيف، موضحا أن تطوير المحطة التي تقع قبالة ميناء الإسكندرية يهدف كذلك لمواكبة التطوير والتوسع الحالي الذى يشهده الميناء وتقديم خدمات متميزة تلبي الاحتياجات الناتجة عن التطور المستمر بالميناء.

وقال إن التكليفات الرئاسية بزيادة أعداد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات تهدف إلى تيسير هذه الخدمات على المواطنين وضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة لمستخدمي هذا النوع من الوقود.

وأضاف الوزير أن وزارة البترول تواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال برنامجها لإقامة محطات جديدة تقدم خدمات الغاز الطبيعي أو تطوير محطات الوقود الحالية لتوفر تلك الخدمة للمواطن لتقديم خدمة متكاملة وبما يمثل حلا عمليا لتحقيق انتشار سريع لمحطات وخدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات.



وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتشغيل المزيد من المحطات الجديدة استكمالا للبرنامج الحالي للوزارة للوصول بعدد المحطات المقدمة للخدمة الى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، مشيدا بجهود شركات قطاع البترول القائمة على تنفيذ تلك المنظومة بسرعة وكفاءة.

وأجرى الوزير جولة داخل المحطة لمتابعة سير العمل في تقديم الخدمات للجمهور، وشدد خلالها على الاستمرار في التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعي بأعلى درجات الالتزام ووفقا للمعايير المعتمدة.

واستمع الملا إلى شرح من المهندس حسانين محمد، رئيس شركة كارجاس، الذي أوضح أنه تم تشغيل المحطة في إطار خطة الانتشار السريع للخدمة من خلال إضافتها بمحطة شركة التعاون للبترول في إطار شراكة قائمة لزيادة أعداد المحطات.

وأوضح حسنين محمد أن المحطة مؤهلة لتموين 850 سيارة يوميا بالغاز الطبيعي بواسطة نقطتي شحن وتموين، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 12 ألف متر مكعب غاز يوميا.

وأضاف أن كارجاس تعمل على مضاعفة عدد محطاتها بالإسكندرية، حيث تستهدف تشغيل 11 محطة جديدة لخدمة مناطق المحافظة والتي تم تشغيل 4 محطات منها بالفعل ويجري الإعداد لتشغيل 7 محطات أخرى قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح المهندس أيمن نجيب، رئيس شركة التعاون للبترول، أن المحطة تم تطويرها بالكامل وتجديدها وتتكون من 6 خزانات بسعة 17500 لتر من الوقود السائل، وتتيح تقديم خدمة تموين السيارات بالبنزين 80 و92 والسولار، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي أدخلته شركة كارجاس كخدمة جديدة إلى المحطة، كما تقدم خدمة الزيوت التي تحمل العلامة التجارية لشركة التعاون للبترول.

وحضر الافتتاح المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وقيادات شركتي كارجاس والتعاون للبترول.