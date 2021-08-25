مصر الـ 36 عالميًا بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

كتب- علاء حجاج:

تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا ليصبح في المركز 36 بين 90 دولة وذلك بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2020 والذي تصدره الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA.

وكانت مصر تحتل المركز الـ 79 في عام 2019، لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم، بحسب بيان من جهاز تنظيم الاتصالات اليوم الأربعاء.

كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة في 2020 مقارنةً بـ 69 نقطة في 2019.

ويأتي هذا في إطار رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والخدمات المقدمة به ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا، حيث يهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الالكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.

ومن الجدير بالذكر أن التقييم يتم عن طريق عدة محاور رئيسية والتي من أهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.

قال حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تحسن الترتيب الدولي لمصر في مؤشر القواعد التنظيمية لأعمال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي.

وأضاف أن المبادرات والأُطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020، ساهمت في تحسن ترتيب مصر.

وكان تنظيم الاتصالات قد اتخذ عدة إجراءات لتيسير إجراءات الفتح والتسجيل بالمحافظ وتوسيع نطاق استخداماتها، وزيادة الحدود القصوى للعمليات اليومية باستخدام المحافظ الالكترونية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وزيادة الحدود القصوى للعمليات الشهرية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، والتنسيق مع شركات المحمول لإلغاء أي عمولات على عمليات التحويل من أي محفظة هاتف محمول لأُخرى.

هذا وقد كان الجهاز قد أصدر تقرير النصف الأول لعام 2021 الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون مُعاملة إلكترونية، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لُوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 175% بعدد المعاملات التي نفذت باستخدام المحافظ وبنسبة 300% بعدد عمليات التحويل من محفظة إلى أُخرى، وبنسبة 132% بعدد عمليات السحب، بنسبة 109% بعدد عمليات الإيداع.