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أوبر ترد.. لهذه الأسباب رفعنا أسعار الخدمات في القاهرة والإسكندرية

12:14 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
أوبر ترد.. لهذه الأسباب رفعنا أسعار الخدمات في القاهرة والإسكندرية

أوبر

كتب- علاء حجاج:

قال أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر في مصر، إن الشركة كان عليها تعديل أسعار الرحلات المقترحة بالقاهرة بهدف رئيسي وهو دعم أرباح السائقين والحافظ على سبل عيشهم.

وأخبرت أوبر عملاءها أمس بارتفاع أسعار الرحلات في القاهرة والإسكندرية.

وأوضح خليل في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه "في ضوء الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 23 يوليو، وبعد دراسة مستفيضة؛ لتأثيرها، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة في القاهرة بهدف رئيسي، وهو دعم أرباح السائقين والحفاظ على سبل عيشهم".

وأضاف: "نحن لا نزال ملتزمين بتسهيل حلول تنقل يُعتمد عليها، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر".

ورفعت شركة أوبر أسعار خدمات "uber x" في القاهرة؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه، و3.05 جنيه لكل كيلو متر بدلًا من 2.85 جنيه، و45 قرشًا لكل دقيقة انتظار بدلًا من 42 قرشًا، فيما رفعت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

كما رفعت سعر خدمات "comfort"؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 11.80 جنيه بدلًا من 11 جنيهًا، بينما حددت سعر الكيلومتر بـ4.30 جنيه بدلًا من 4 جنيهات، وارتفع وقت الانتظار إلى 67 قرشًا؛ للدقيقة بدلًا من 63 قرشًا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

وزادت أسعار خدمة "uber x" في الإسكندرية؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه و2.90 جنيه لكل كيلو متر بدلا من 2.60 جنيه، بينما حددت الشركة السعر الأدنى لقيمة الرحلة بـ11 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات.

أوبر أسعار الخدمات أسعار الرحلات دعم أرباح السائقين أسعار الوقود

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