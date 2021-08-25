رئيس البورصة يبحث مع عدد من الشركات الناشئة فرص النمو عبر سوق المال

بحث الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مع قيادات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار"Egypt Ventures"، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وشركتي "Fatura" و"PayNas"، فرص نمو وزيادة أعمال هذه الشركات من خلال البورصة المصرية.

جاء الاجتماع بعد أيام من لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقيادات عدد من الشركات الناشئة منهم الشركات السابق ذكرها إلى جانب شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

واستهدف لقاء مجلس الوزراء، الذي حضرته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد فريد، تأكيد حرص الحكومة بالعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة للنمو وتحقيق مستهدفاتها.

وقال محمد فريد، خلال لقائه مع قيادات هذه الشركات، إن الاجتماع جاء في إطار حرص إدارة البورصة على تقديم كافة أوجه الدعم والعون لمجتمع الأعمال وخاصة الشركات الناشئة التي تقدم حلولا باستخدام تكنولوجيا المعلومات لسد فجوات بالعديد من الأنشطة الاقتصادية.

واستعرض اللقاء مدى إمكانية مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، بحسب فريد.

وأضاف فريد: "سعدنا باستضافة شباب نابهين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع يقدم حلولا يحتاجها الناس، وسنعمل معهم بكل حماس لدعم جهودهم في تنمية وزيادة حجم أعمالهم، فأي اقتصاد يتطلع للنمو بحاجة لدعم بيئة أعمال الشركات الناشئة للنمو ومن ثم المساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل".

وحضر اللقاء عدد من قيادات البورصة المصرية ومسئولو البورصة السلعية التي تمتلك البورصة المصرية الحصة الأكبر بها، حيث جرى خلال اللقاء مناقشات بين مسئولي شركة فاتورة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والبورصة السلعية لبحث أفضل سبل التعاون والتكامل لتعظيم قيمة أعمال الطرفين وخاصة عملية تداول السلع المدرجة والمتداولة في البورصة السلعية.

وتقدم أحمد جمعة رئيس مجلس إدارة شركة لمصر لريادة الأعمال والاستثمار، والذي تمتلك شركته حصصاً في شركتي "Fatura" و"PayNas"، بالشكر للدكتور محمد فريد رئيس البورصة على المبادرة واللقاء لبحث سبل دعم بيئة أعمال الشركات الناشئة ومساعدتها في النمو والتوسع من خلال البورصات.

وأشار جمعة إلى أن شركته، والتي بها استثمارات حكومية من وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، تستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا.

وقال: "نحن سعداء بالتعاون مع البورصة المصرية لبحث كيفية دعم الشركات الناشئة وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونتوقع مزيدا من النجاحات لهذا القطاع الرائد".

وقال حسام علي، الرئيس التنفيذي لشركة "Fatura"، وهي منصة رقمية لربط تجار الجملة والشركات المصنعة بتجار التجزئة في مختلف المجالات، إن منصته تضم حالياً أكثر من 50 ألف تاجر تجزئة يتسع نطاقها ليشمل 21 محافظة مصرية.

وتابع: "سعداء بوجود قنوات تواصل فعالة بين الشركات الناشئة والبورصة المصرية ونتمنى رؤية تعديلات حقيقية تسمح بتسهيل إدراج الشركات الناشئة".

وقال محمد منير الرئيس التنفيذي لشركة PayNas: "نشهد دعمًا غير مسبوق من كافة المؤسسات والجهات المعنية، والتزامًا حقيقيًا بدعم أهداف باي ناس لتوسيع قاعدة الشمول المالي، حيث أسعدني لقاء الدكتور محمد فريد ونقاشنا المثمر حول كيفية مساندة البورصة لباي ناس وباقي الشركات الناشئة للنمو وزيادة أعمالها بما يسهم في تنشيط سوق المال ودفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة للتحضير للإدراج مستقبلا".

وتابع قائلا: "هذه أوقات مهمة في القطاع المالي في مصر، ونحن فخورون في شركتنا بأن نكون في طليعة هذه التطورات الإيجابية".