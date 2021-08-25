أسعار الأجهزة المنزلية ترتفع 15% بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والخامات

كتبت- دينا خالد:

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأدوات المنزلية شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 7 و15% مع بداية الشهر الجاري.

وأرجع الطحاوي هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة شحن البضائع، وارتفاع بعض أسعار الخامات كالألومنيوم والأخشاب والبلاستيك.

وأضاف الطحاوي أن تقليل الطاقة الإنتاجية للمصانع العالمية بعد أزمة كورونا ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الخامات ارتفعت بالبورصات العالمية خلال الشهور الماضية مع زيادة الطلب على هذه الخامات من بعض الدول الصناعية الكبرى مثل الصين، لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الطحاوي أن أسعار شحن البضائع قفزت خلال عام من 2000 دولار للحاوية إلى 19 ألف دولار للحاوية، بزيادة تدريجية تحدث تقريبا كل شهرين.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الأجهزة المنزلية يعد رابع زيادة على التوالي، متوقعا زيادة جديدة إذا ارتفعت أسعار الشحن مرة أخرى.

وأضاف الطحاوي أنه رغم ارتفاع الأسعار فإن السوق يعاني من حالة ركود شديدة منذ أزمة كورونا بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.