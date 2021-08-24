دراسة لإكسبو دبي: المصريون متفائلون بشأن دفع عجلة التنمية الاقتصادية بعد كورونا

القاهرة – مصراوي:

كشفت دراسة استقصائية عالمية، أن أكثر من 50% من المشاركين المصريين لديهم نظرة إيجابية حيال فرص نجاح بلدهم، في ما يتعلق بفرص دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد من تلبية احتياجاتهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأوضحت الدراسة التي أجراها إكسبو 2020 دبي أن الغالبية العظمى وبنسبة 86% من المشاركين المصريين يرون ضرورة عمل الدول معا لمواجهة تحديات عالمية مثل الوباء، وفقا لبيان اليوم الثلاثاء.

وشملت دراسة العام 2021 استطلاع أكثر من 22,000 شخص موزعين على 24 دولة، وهدفت إلى استكشاف الآراء والمشاعر وتقييمها في عالم شهد تغييرات جذرية إثر انتشار جائحة كوفيد-19.

وأُجريت الدراسة بالتعاون مع شركة "يوجوف"، واتّبعت الأسلوب نفسه الذي اعتُمِد في دراسة مماثلة أُجريت في العام 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد-19.

وبرزت لدى المشاركين المصريين أيضا القناعة بالدور التوحيدي الذي يمكن للتقنية تأديته في الحد من المسافات بين الناس والجمع بينهم، وأعرب نصفهم عن اعتقاده أن التطورات والابتكارات الرقمية ستضطلع بدور في المساهمة في إتاحة تكاتف وتآزر عالميَين أكبر.

واستكشف الاستطلاع أيضا الآراء بشأن التنوع، والتعاون، وبناء المجتمعات، إذ يرى ثلاثة من كل خمسة مصريين من المستطلعة آراؤهم أنه سيوجد المزيد من الالتزام بالتنوع والتسامح في ما بين الدول والعالم في العقد المقبل.

ويرى أكثر من ثلاثة من أصل كل خمسة من المستطلعة آراؤهم أن مصر ستمتلك على الأرجح بنية تحتية تدعم التنقل الأخضر الصديق للبيئة في العقد المقبل، مثل المركبات الكهربائية ومحطات الشحن، بينما قال 64 في المئة إن غالبية سكان الحضر سيعيشون في المدن الذكية المستدامة.

وقال الدكتور أحمد مغاوري الديب، المفوض العام لمصر لدى إكسبو 2020 دبي: "يكشف هذا الاستطلاع العالمي أن المصريين متفائلون بشأن مستقبلهم وأن لديهم قناعة مشتركة بأنه عبر تبنّي التعددية والتعايش، يمكن للبلاد أن تبني جسور التواصل بين الثقافات والفهم المتبادل.

"يلتزم بلدنا بتعزيز الازدهار الاقتصادي المستند إلى العدالة، والإدماج الاجتماعي، والمشاركة، ووجودنا في إكسبو 2020 دليل على ذلك. يربط جناح مصر الحاضر بالمستقبل، وهو ما يبشر بعصر جديد من الفرص مع الاحتفال برؤية لمستقبل مثمر وشامل"" وفقا لمغاوري.