السويس للأسمنت ترفع سعر الطن.. وزيادة مرتقبة للأسعار في السوق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة السويس للأسمنت رفعت سعر طن الأسمنت بداية من اليوم 35 جنيهًا للطن، ليصبح سعر الطن 1185 جنيهًا.

وأرجع الزيني زيادة الأسعار إلى قرار شركات التصنيع وعددها 23 شركة، تخفيض الإنتاج، في ضوء الموافقة التي حصلت عليها من جهاز حماية المنافسة الشهر الماضي.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، واعتبر الجهاز، القرار حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.

وأضاف الزيني، أن السويس للأسمنت قالت في رسالتها المرسلة للتجار، إن هناك المزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة، وهو ما تلقاه التجار أيضًا من شركة السويدي للأسمنت.

ويتراوح سعر طن الأسمنت العادة بشركة السويدي 1050 جنيها، وسعر طن المقاوم 1090 جنيها، وسعر طن التشطيبات ألف جنيه للطن، بحسب رئيس الشعبة.

وذكر الزيني، أنه يتراوح سعر الأسمنت بالشركات حاليا بين 900 و ألف جنيه للطن.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.