أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت 6 جنيهات دفعة واحدة للجرام، لتصبح قيمة الزيادة 8 جنيهات للجرام الواحد على مدار اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 793 جنيهًا مقابل 791 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 906 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6344 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.06%، ووصل سعر الأوقية إلى 1804.3 دولار في الساعة 3:41 عصرًا بتوقيت القاهرة.