أوبر ترفع أسعار خدماتها في القاهرة والأسكندرية بسبب زيادة البنزين

كتب- علاء حجاج:

أخطرت شركة أوبر مصر للنقل الذكي عملاءها بزيادة أسعار بعض خدمات نقل الأفراد في القاهرة والإسكندرية بسبب زيادة أسعار البنزين.

ورفعت شركة أوبر أسعار خدمات "uber x" في القاهرة ليصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، و3.05 جنيه لكل كيلومتر بدلا من 2.85 جنيه، و45 قرشًا لكل دقيقة انتظار بدلا من 42 قرشًا، فيما رفعت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

كما رفعت سعر خدمات "comfort"، ليصبح سعر بداية الرحلة 11.80 جنيه بدلا من 11 جنيهًا، بينما حددت سعر الكيلومتر بـ 4.30 جنيه بدلا من 4 جنيهات وارتفع وقت الانتظار إلى 67 قرشًا للدقيقة بدلا من 63 قرشًا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

وكانت الشركة أخطرت عملائها منذ أيام بزيادة أسعار الخدمة في الإسكندرية، حيث زادت أسعار خدمة "uber x" في الإسكندرية لتصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه و 2.90 جنيه لكل كيلومتر بدلا من 2.60 جنيه، بينما حددت الشركة السعر الأدنى لقيمة الرحلة بـ 11 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت في يوليو الماضي زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار الوقود.