"أوبر" تُعلق على سبب إسقاط المديونيات عن بعض السائقين

كتب-علاء حجاج:

قال أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر في مصر، إن قرار الشركة بإسقاط المديونية عن بعض السائقين يرجع لعدة أسباب.

وكانت شركة أوبر أخطرت عدد من السائقين الأسبوع الماضي بإسقاط مديونياتهم للشركة كخطوة تشجيعية لهم، وتحفيزهم على تكثيف عملهم من خلال التطبيق.

وأضاف خليل لمصراوي أن أوبر كانت تعمل في الفترة الماضية على تقديم آليات جديدة لتسهيل طريقة دفع السائقين لرسوم خدمة الشركة، لتتاح لأول مرة من داخل تطبيق أوبر للسائقين بشكل مباشر، وذلك في إطار سعي الشركة لتطوير الخدمات المقدمة للسائقين.

وأوضح أن الشركة اتخذت قرارًا بالتنازل عن المديونية المتأخرة لدى السائقين لمرة واحدة استثنائية نتيجة تعثرهم في سداد مستحقات الشركة عند وصول متأخرات رسوم الخدمة إلى حد معين تحدده أوبر، وذلك دعماً لهم خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وبحسب خليل: "لقد بدأنا بمرحلة أولى تضم عدداً من السائقين، وسوف تكون هناك مراحل أخرى تشمل سائقين آخرين في الأسابيع المقبلة".