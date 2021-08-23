المكتب التجاري ببكين ينظم ندوة لنفاذ المزيد من الحاصلات الزراعية المصرية للصين

نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الصينية بكين ندوة افتراضية حول " نفاذ الحاصلات الزراعية إلى السوق الصيني ".

وبحسب بيان المكتب التجاري المصري اليوم الاثنين، جاءت الندوة بالتعاون مع رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية هيا للحاصلات البستانية وبالتنسيق مع وحدة الاتصال المؤسسي بجهاز التمثيل التجاري.

واستعرضت الندوة سبل تعظيم نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني، كما ناقشت المعوقات والتحديات التي تعيق نفاذها خلال المرحلة القادمة.

وشارك في الندوة 22 شركة منها 11 شركة مصرية بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا وممثلين عن رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA.

وأوضح الوزير مفوض تجاري أحمد زكي رئيس المكتب التجاري المصري ببكين، أن الندوة ناقشت عدد من الموضوعات الهامة تضمنت بنود السلع الزراعية المسموح بتصديرها من مصر إلى السوق الصيني.

وتشمل السلع المسموح بها هي الموالح والعنب والبلح المجفف ونصف المجفف.

كما استعرضت الندوة الجهود الجارية المتعلقة بالمفاوضات مع السلطات الصينية ممثلة في إدارة الجمارك وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري بهدف إدخال بنود سلعية زراعية الى السوق الصيني تتضمن الرمان والمانجو والبصل، بما يعزز هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الصين وذلك في إطار خطة المكتب لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين وتقليل عجز الميزان التجاري .

وأشار زكي إلى أن المكتب التجاري المصري ببكين يسعى خلال المرحلة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للقطاع الزراعي في مصر في ضوء ما تشهده البلاد من استقرار اقتصادى وبيئة استثمارية مواتية، فضلاً عن العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والتعاون المشترك في إطار كل من مبادرة الحزام والطريق والتعاون الصيني الأفريقي .