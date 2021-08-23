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أسعار السكر الأبيض تقفز أكثر من ألف جنيه في الطن.. وتوقعات بالمزيد

01:26 م الإثنين 23 أغسطس 2021
أسعار السكر الأبيض تقفز أكثر من ألف جنيه في الطن.. وتوقعات بالمزيد

أسعار السكر

كتبت- شيرين صلاح:

قال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر طن السكر الأبيض قفز بأكثر من ألف جنيه خلال الأيام الماضية على الرغم من توافر المعروض لدى الشركات المنتجة.

وبحسب عمران، فإن سعر طن السكر الأبيض قفز في سوق الجملة إلى 9200 جنيه مقابل 8100 جنيه قبل الزيادة.

وأضاف عمران، أن هذه الزيادة غير مبررة في ظل توافر المعروض من السلعة لدى الشركات.

وبعد ارتفاع سعر الطن بالجملة، زاد سعر الكيلو بسوق التجزئة، ليباع الكيلو بنحو 9.5 جنيه مقابل 8.5 جنيه و9 جنيهات للمستهلك، وفقا لعمران.

وذكر نائب رئيس الشعبة، أنه يتوقع مزيدًا من الزيادة في سعر الطن خلال الأيام المقبلة.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.

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