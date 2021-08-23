أسعار بيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار لأول مرة في أكثر من 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

تجاوزت أسعار عملة بيتكوين الرقمية مستوى 50 ألف دولار لأول مرة في أكثر من 3 أشهر بعد ارتفاعها بأكثر من 2% خلال تعاملات آخر 24 ساعة.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، وصل سعر عملة بيتكوين إلى 50248 دولارا في الساعة الحادية عشر و53 دقيقة ظهر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة بنسبة ارتفاع 2.2% خلال آخر 24 ساعة.

ويعد ذلك أعلى مستوى لسعر عملة بيتكوين منذ 14 مايو الماضي.

ووصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 64 ألف دولار في أبريل الماضي لكنها بيعت بكثافة في يونيو ويوليو حتى انخفضت إلى أقل من 30 ألف دولار، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وقالت الشبكة إن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع العملة في الشهرين الماضيين هو تجديد التدقيق التنظيمي من السلطات الصينية والذي أجبر عمليات تعدين بيتكوين على الإغلاق والانتقال إلى مكان آخر.

ولكن منذ منتصف يوليو، وعملة بيتكوين في ارتفاع مستمر، وفي الأيام القليلة الماضية كان هناك إعلانان رئيسيان إيجابيان في مجال العملات المشفرة، ففي الأسبوع الماضي قالت منصة "coinbase" إنها ستشتري 5500 مليون دولار من العملات المشفرة في ميزانيتها العمومية وتخصص 10% من الأرباح في محفظة الأصول المشفرة، وفقا للشبكة.

كما قالت شركة "باي بيل" يوم الاثنين الماضي إنها ستطلق خدمتها للسماح للأشخاص بشراء وحيازة وبيع العملات الرقمية في المملكة المتحدة.

ووفقا لمنصة كوين ماركت كاب، وصلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين حاليا إلى نحو 945.8 مليار دولار تمثل نحو 43.7% من القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بأكمله والتي تبلغ نحو 2 تريليون و163.5 مليار دولار.