مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية يعقد أول اجتماعاته برئاسة عدلي منصور

كتب-علاء حجاج:

عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية أولى اجتماعاته برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر السابق، وذلك بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووافق المجلس على اختيار رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية نائبا لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، وكذلك ترشيح ريم بهجت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيسا للجامعة، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين.

وقال عدلي منصور رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية إن التخطيط لإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية يمثل فكرا متقدما لما تضمه من تخصصات تمثل المستقبل وتتواكب مع الاتجاه العالمي لاسيما تخصص الذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن مجلس أمناء الجامعة يضم خبرات كبيرة ستتعاون في سبيل انجاز العمل ووضع السياسة العامة للجامعة خاصة وأن الجامعة في طور التأسيس.

وأضاف منصور أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم دعما كبيرا لجامعة مصر للمعلوماتية وهو ما يعد تأكيدا على اهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم المتقدم والذي يمثل استثمارا للمستقبل؛ مشيرا إلى سعي الجامعة لطفرة علمية كما أنها تضم كفاءات من داخل مصر ومن الخارج.

ورحب عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية موجها لهم الشكر على قبول هذه المهمة من أجل خدمة الوطن؛ مشيدا بالكفاءات والخبرات العلمية والعملية الواسعة في مختلف التخصصات التي يتميز بها للسادة أعضاء المجلس بما يمثل أحد أكبر عوامل نجاح هذا الصرح الأكاديمي في تحقيق رؤيته نحو إثراء مجتمع المعلومات، بحسب البيان.

وقال طلعت إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية يعد تجسيدا لرؤية الدولة بأن بناء القدرات بشكل يتواكب مع متطلبات العصر هو محور أساسي لبناء الإنسان الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية؛ مشيرا إلى أن إنشاء أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها هو خطوة وثابة نحو بناء مصر الرقمية.

وأوضح أن منهجية بناء الجامعة تضم عدة محاور؛ حيث يتمثل المحور الأول في توفير مجموعة من المناهج الأكاديمية التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث وتمكن خريجي الجامعة من الشباب المصري والعربي من المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والدولي.

ويمثل المحور الثاني عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة ولها خبرات كبرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة حيث تم عقد شراكات مع جامعتي Purdue وMinnesota العالميتين، فيما يتمثل المحور الثالث في إتاحة فرص للشباب المصري للتعلم على النحو الذي يضاهي النظم في الجامعات العالمية وكذلك إتاحة الفرصة للطالب للدراسة في السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة بالولايات المتحدة.

وأضاف وزير الاتصالات أن هناك عدد من العناصر التي تضمن النجاح للجامعة ومن أبرزها كونها تأسست بالشراكة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي وحرصهما على تقديم الدعم الكامل للجامعة، بالإضافة إلى موقعها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل مجتمع معلوماتي متكامل من مراكز للتدريب والبحوث ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التكنولوجيا بما يتيح لطلاب الجامعة التفاعل مع كافة عناصر المنظومة المعلوماتية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية EUI قد تم انشاؤها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات في أكتوبر المقبل، كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع في مِنَح التفوق المقدمة للطلاب الجدد والتي تصل إلى ٥٠% بالإضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة.