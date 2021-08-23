البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10686 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس بنسبة بلغت 1.09% إلى مستوى 10690 نقطة.
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