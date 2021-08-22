أسعار منتجات الألبان ترتفع بالأسواق خلال أغسطس

كتبت- دينا خالد:

قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن أسعار منتجات الألبان والزبادي المعبأ والسائب ارتفعت بنسبة 5% مع بداية الشهر الجاري.

وأضاف عمران، لمصراوي أن أسعار الألبان ارتفعت جنيهًا في سعر العبوة اللتر، لتتراوح بين 16 و18 جنيهًا.

وأشار عمران، إلى أن سعر الكيلو السائب ارتفع بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين، ليتراوح سعر الكيلو بين 14 و16 جنيها، بحسب المنطقة.

وأضاف عمران أن سعر الزبادي ارتفع بقيمة بين 25 قرشا و50 قرشا، حسب حجم العبوة.ش