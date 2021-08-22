البورصة تمهل الشركات الصغيرة والمتوسطة أسبوعا للتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأحد، أن إدارة البورصة أصدرت اليوم الأحد، قرارا بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية مهلة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021 تنتهي في 31 أغسطس 2021.

ويأتي ذلك بعد اقتراب انتهاء المهلة التي كانت إدارة البورصة المصرية منحتها وفق القرار رقم 515 لسنة 2021 للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين الثلاثاء 24 أغسطس.

وقالت البورصة إن القرار التنفيذي الجديد رقم 617 لسنة 2021 جاء لمد مهلة توفيق أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القرار رقم 515 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين بتاريخ 24 يونيو.

وأضافت أن القرار 515 نصت المادة الأولى منه على الآتي: "تلتزم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بالتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية لمدة لا تقل عن 8 أشهر، على أن يتم مراجعة موقف تلك الشركات من حيث استيفائها للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها".

فيما شملت المادة الثانية من القرار أن تلتزم جميع الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، وفقا للبورصة.

ويلزم القرار الجديد رقم 617 الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية بموافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال المهلة الممنوحة لها وهي أسبوع بداية من الثلاثاء المقبل 24 أغسطس.