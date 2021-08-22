البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.61% إلى مستوى 10742 نقاط.
بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.91% إلى مستوى 10808 نقطة.
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