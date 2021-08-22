البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.61% إلى مستوى 10742 نقاط.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.91% إلى مستوى 10808 نقطة.