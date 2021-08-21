من المنزل...خطوات استخراج بطاقة تموينية عبر بوابة مصر الرقمية

كتب-علاء حجاج:

تُتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ومن هذه الخدمات "التموين" والتي تتيح لك استخراج بطاقة تموين أو بدل تالف وبدل فاقد، عبر الإنترنت وأنت في منزلك.

وتوضح السطور التالية خطوات استخراج بطاقة تموينية عبر الإنترنت بواسطة بوابة مصر الرقمية.

ادخل على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

أنشئ حساب على بوابة مصر الرقمية بواسطة بيانات بطاقة الرقم القومي وهاتفك المحمول.

ترسل لك رسالة نصية إلى هاتفك المحمول بكود لتفعيل الحساب.

أنشئ الرقم السري الخاص بحسابك على بوابة مصر الرقمية.

افتح حسابك على بوابة مصر الرقمية.

اختر الخدمات التموينية.

اختر إصدار بطاقة تموينية جديدة.

املئ استمارة البيانات التي ستظهر أمامك.

سدد قيمة الرسوم بواسطة البطاقة البنكية "18.5 جنيه" شامل تكلفة التوصيل، أو تُخصم من قيمة الدعم في أول عملية صرف باستخدام البطاقة.

استلم بطاقتك عبر البريد في العنوان المسجل على حسابك ببوابة مصر الرقمية.

يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال أيقونة "طلباتي" الموجودة بالأعلى، والتي توضح موقف طلبك ما إذا كان في مرحلة تأكيد البيانات او طباعة الكارت وصولا الى المرحلة النهائية وهي التسليم وتفعيل البطاقة.