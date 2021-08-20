مساعد وزير قطاع الأعمال: تنظيم 6 ورش قطاعية للتعريف بكتالوج سجور

كتبت – شيماء حفظي:

تنظم وزارة قطاع الأعمال العام، 6 ورش تفاعلية مع المستثمرين والمصنعين، في 6 قطاعات مختلفة للتعريف بخدمات وكيفية التسجيل في مشروع "جسور".

وأطلقت الوزارة منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج "جسور" الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير.

وقالت داليا تادرس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، إن الوزارة نظمت منذ بداية الشهر الجاري ورشتين، يوم الأربعاء من كل أسبوع، لمدة ساعتين.

وأوضحت :"نظمنا في 11 أغسطس ورشة لقطاع صناعة مواد البناء، و18 أغسطس لقطاع منتجي الأثاث والصناعات الخشبية، ولدينا 4 فعاليات قادمة، تتضمن ورشة يوم 25 أغسطس لقطاع الغزل والنسيج والمفروشات والملابس، و30 أغسطس للصناعات الغذائية، و8 سبتمبر للصناعات الهندسية، و22 سبتمبر لقطاع الصناعات الكيماوية".

وتركز الوزارة في الورش التعريفية بمشروع جسور، والكتالوج الإلكتروني، على الصناعات الأكثر نفاذًا في أسواق التصدير، والتي تتمتع بقدرة تنافسية، وفقا لمساعدة الوزير.

وقالت تادرس، إن الوزارة تتعاون في هذه الورش مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية لكل قطاع إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن تفنيد القطاعات وتنظيم ورشة لكل قطاع ساهم في زيادة عدد حاضري الورش، والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وكانت الوزارة، وقعت بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات.

وقالت داليا تادرس، إن أعداد المسجلين في كتالوج جسور، يرتفع بعد تنظيم فعاليات الورش التعريفية، خاصة وأن الورضة تتضمن شرح لخطوات التسجيل والخدمات التي يقدمها البرنامج، والمزايا المتعلقة بكل دولة من الدول التي يركز عليها البرنامج.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، تستهدف الوزارة، الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج "جسور " خلال ستة شهور، بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج.

ويستهدف "جسور" توفير خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة – مومباسا، بما يسهل وصول منتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا بالإضافة لفرعين في شرق أفريقيا سيتم افتتاحها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويقدم مشروع جسور حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.

وتتضمن الخدمات التخزين والتأمين والتمويل والتحصيل إضافة إلى إتاحة البيع بالتقسيط.