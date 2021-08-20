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ارتفاع أسعار الخضروات في سوق العبور خلال الأسبوع

11:24 ص الجمعة 20 أغسطس 2021
ارتفاع أسعار الخضروات في سوق العبور خلال الأسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الخضروات في سوق العبور، لتجارة الجملة، خلال الأسبوع الماضي، وبينها الطماطم والكوسة، والفاصوليا والباذنجان، والفلفل.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 50 قرشا وجنيه، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، فيما ارتفعت الكوسة 120 قرشا للكيلو.

وزادت الفاصوليا جنيهين للكيلو خلال الأسبوع، فيما زاد سعر كيلو الفلفل والباذنجان، جنيها اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 و6.7 جنيه، بزيادة 120 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و19 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات البصل البطاطس الفاصوليا الكوسة أسعار الفاكهة الليمون التفاح المصري الكانتلوب المانجو العويس

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