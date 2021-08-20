زيادة تصل لـ 7 جنيهات للبوري.. أسعار الأسماك في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تباين أداء أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور، لتجارة الجملة.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 22 و26 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو البوري بين 3 و7 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير اليوم بين 85 و165 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.