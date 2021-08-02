القرار لرئيس الوزراء.. ما مصير رخصة تصنيع السجائر الجديدة بمصر؟

كتبت – شيماء حفظي:

تنتظر شركات إنتاج السجائر، قرار مجلس الوزراء، لتحديد مصير الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر في مصر.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن مصير الرخصة الجديدة متوقف على قرار رئيس الوزراء، بشأن مطالبة 3 شركات عاملة في السجائر بمد المزايدة حتى ديسمبر المقبل.

وتقدمت شركات بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI، بطلب لرئيس الوزراء بمد مهلة التقدم للمزايدة، معللة أن ضيق الوقت منعها من تقديم عرض فني في الجلسة التي تمت أمس بهيئة التنمية الصناعية.

ومع عدم تقدم الشركات الثلاث بعروض فنية، تلقت الهيئة عرضا وحيدا من شركة فيليب موريس، للمزايدة على رخصة تصنيع السجائر في مصر، والتي تعد خطوة كبيرة في إنهاء احتكار شركة الشرقية للدخان لهذا السوق لسنوات.

وأوضح إمبابي، أن هناك سيناريوهان بشأن منح الرخصة خلال الفترة المقبلة، أولهما أن تقرر الحكومة مد مهلة تقديم العروض الفنية، بما يسمح للشركات بالمشاركة وهو ما يعد إثراء للطرح.

أما السيناريو الثاني، فهو أن يرفض رئيس الوزراء مد المهلة، وتكتفي الهيئة بالعرض الذي تقدمت به شركة فيليب موريس وتبدأ بعدها المزايدة مع الحكومة على سعر الرخصة، وفقا لإمبابي.