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أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

01:29 م الإثنين 02 أغسطس 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، حيث هبط سعر الجرام جنيها واحدا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 793 جنيها مقابل 794 جنيها خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 906 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيهًا.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.28% مقارنة بختام جلسة يوم الجمعة الماضي، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1809.15 دولار في الساعة الواحدة و10 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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