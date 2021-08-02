ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الاثنين

كتبت – شيماء حفظي:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، ارتفاعه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.13% إلى مستوى 10824 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27% في بداية جلسة اليوم، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وكان المؤشر ارتفع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.63% إلى مستوى 10810 نقطة.