Masrawy logo white

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الاثنين

10:30 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، ارتفاعه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.13% إلى مستوى 10824 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27% في بداية جلسة اليوم، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وكان المؤشر ارتفع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.63% إلى مستوى 10810 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX100EWI

الخبر التالى:

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284311

إجمالي الإصابات

16528

إجمالي الوفيات

230699

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - تستمر 48 ساعة.. بيان عاجل من البيئة بشأن مستويات تلوث الهواء خلال الموجة الحارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا