الأوروبي لإعادة الإعمار يقر 25 مليون دولار تمويلا لشركة المتحدة للمعادن

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حصول شركة المتحدة للمعادن على تمويل تنموي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 25 مليون دولار لتمويل رأس المال العامل للشركة في ظل سعي البنك لتوفير السيولة المالية للشركات للتغلب على تحديات جائحة كورونا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وقالت المشاط إن التمويل الموجه لشركة المتحدة للمعادن، المملوكة لشركة السويدي إلكتريك، يأتي في إطار مساعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير الدعم والسيولة قصيرة الأجل للشركات للتغلب على آثار جائحة كورونا.

وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأكاديمية السويدي الفنية سيطلقان حملة توعية هي الأولى من نوعها لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكين النساء والأشخاص ذوي الهمم من الالتحاق بمجال التصنيع وإتاحة فرص العمل والتشغيل.

وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن التمويل لشركة المتحدة للمعادن يأتي في ظل ارتفاع أسعار خامات التصنيع مثل النحاس خلال النصف الثاني من 2020 وخلال عام 2021، وأنه يسهم في تعزيز مرونة الشركة على تحمل الآثار السلبية المحتملة لجائحة كورونا.

وأوضحت الوزيرة أن التمويل يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير التمويلات التنموية، والدعم الفني، للقطاعين الحكومي والخاص، لدعم الجهود التنموية المبذولة في كافة المجالات، وذلك في إطار رؤية الدولة التنموية 2030 وسعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية له باع طويل في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وخلال العام الماضي ضخ تمويلات بقيمة أكثر من 800 مليون دولار للقطاع الخاص والبنوك التجارية لتمويل رأس المال العامل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة أن هذه التمويلات تعزز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية في الدولة.

وأكدت أن الوزارة تمضي قدمًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يتيح التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن التمويلات التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري تبلغ 1.9 مليار دولار.

وكانت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا.