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انخفاض إنتاج شركتي النصر والمكس للملاحات بسبب "ردم" أحواض

03:06 م الخميس 19 أغسطس 2021
انخفاض إنتاج شركتي النصر والمكس للملاحات بسبب "ردم" أحواض

عماد الدين مصطفى

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمصراوي، إن إنتاج ملاحات شركتي النصر والمكس للملاحات التابعة لها، بسبب اقتطاع مساحات كبيرة منها.

وأوضح مصطفى، أنه يتم اقتطاع مساحات كبيرة جدًا من الملاحات، نتيجة مشروعات التطوير التي تتم في هذه المنطقة، مضيفًا :"نركز حاليا على إعادة هيكلة الملاحات التابعة للشركتين".

وقال رئيس الشركة القابضة، إن الملاحات يتم تقسيمها لأحواض، ويتم حاليا اقتطاع أجزاء من هذه الأحواض وردمها لخدمة مشروعات طرق ومحاور لتخدم الإسكندرية والمحافظات المحيطة، لكن ذلك يؤثر بالطبع على أداء الملاحات سواء من حيث الإنتاجية او كفاءة الملاحة.

وأضاف أن القابضة تناقش مع الجهات المعنية، إمكانية الحصول على مساحات تعويضية لإعادة توسيع الملاحات.

وشركة المكس للملاحات والنصر للملاحات، هي شركات حكومية تعمل في صناعة الملح، ومتخصصة في إنتاج وصناعة الملح البحري، وتمتلك شركة المكس أكبر ملاحات شمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 1.5 مليون طن سنوياً.

كما تتخصص شركة النصر للملاحات، في إنتاج ملح مكرر يودي للمطبخ، وملح مكرر يودي للمائدة، وملح بحري خشن، وملح خام صلب، وملح بأنواع ونكهات مختلفة.

عماد الدين مصطفى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركة النصر الملاحات

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