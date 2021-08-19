وزيرة الصناعة: إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج بالإسكندرية

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً دراسة إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج بمقر صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالإسكندرية يتضمن مدرسة فنية وكلية تكنولوجية بالتوأمة مع إحدى الجامعات العالمية المتخصصة في مجال الغزل والمنسوجات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع صندوق تطوير التعليم.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، قالت الوزيرة إن المجمع يستهدف توفير الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة وتغطية التخصصات المطلوبة بمصانع الغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها الوزيرة صباح اليوم لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية، حيث رافقها خلال الزيارة المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدائمة للصندوق، واللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف تعميق صناعة الغزل والنسيج الوطنية من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية العالمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة لقطاع الغزل والنسيج والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية.

وأوضحت الوزيرة أن إنشاء هذا المجمع يسهم في توفير احتياجات قطاع الغزل والمنسوجات من الكوادر الفنية المؤهلة بهدف الارتقاء بجودة ومواصفات المنتج المصري وزيادة تنافسيته بالسوقين المحلي والعالمي، وذلك باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يسهم في توفير الملايين من فرص العمل المنتجة والوفاء باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وبحسب جامع، يعد قطاع الغزل والمنسوجات أحد أهم القطاعات التصديرية المصرية حيث بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 432 مليون دولار مقارنة بنحو 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة نسبة زيادة قدرها 24%.

وأشارت إلى أن أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية تتضمن تركيا وإيطاليا والجزائر وألمانيا والسعودية وتونس ونيجيريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

وتفقدت الوزيرة مقر صندوق دعم الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية والذي يمتلك فرعين آخرين بمحافظتي القاهرة والغربية (المحلة الكبرى)، حيث تفقدت خط الإنتاج المتكامل من القطن مروراً بالغزل والنسيج والتريكو وصولا لمرحلة الملابس الجاهزة ومركز التدريب ومركز المعلومات.

كما تفقدت جامع 10 معامل للاختبار والمتخصصة في مجالات الألياف والقطن والغزل والنسيج والتريكو والملابس والصباغة والتجهيز واختبارات المياه والاختبارات البيئية.

واستعرضت الوزيرة، خلال الزيارة، مجالات عمل الصندوق التي تتضمن 3 محاور أساسية تشمل النشاط الفني والمتخصص في أعمال الرقابة على جودة المنتجات النسيجية وإصدار شهادات الجودة للمنتجات المصدرة للخارج وفحص المنتجات النسيجية بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى إجراء مطابقة معملية لرسائل السماح المؤقت والدروباك وتقديم الاستشارات الفنية للمصانع وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة.

وأوضحت أن هذه المجالات تتضمن أيضا النشاط التجاري والتسويقي الذي يشمل إعداد قوائم أسعار التصدير وإصدار الموافقات وإعتماد فواتير التصدير، بالاضافة إلى النشاط الإعلامي والذي يتضمن متابعة الأبحاث العلمية العالمية في مجال الغزل والمنسوجات وإصدار المطبوعات المتخصصة حول مراحل تصنيع الغزل والمنسوجات.

وذكرت جامع أنه تم مؤخراً عرض خطة تنفيذية على رئيس مجلس الوزراء تتضمن نحو 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية بشكل كامل وعلى مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تنمية وتطوير عدد كبير من القطاعات الصناعية ومن بينها قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وأضافت أن الوزارة حريصة على تحقيق التكامل بين الأجهزة المعنية بالصناعات النسيجية بهدف تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة، وتوحيد الجهود المبذولة بما يسهم في تيسير الإجراءات على المصنعين والمصدرين.

وقال محمود الشامي إنه تم عرض مجموعة من التحديات والعقبات التي تواجه الصندوق وصناعة الغزل والنسيج على وزيرة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تم حل نحو 80% من هذه التحديات وذلك بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة.

وكان الصندوق فحص خلال العام الماضي 1231 رسالة تصدير وأجرى 6733 فحصا و20 زيارة للمصانع والشركات لتقديم الاستشارات الفنية، علاوة على التشغيل التجريبي وتقييم المحصول لـ 8 أصناف قطن، كما يجري حالياً دراسة التكامل مع مركز الموضة واستضافة فرع مركز الموضة بالإسكندرية بمقر الصندوق.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة أيضا حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، وأحمد رفعت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وإيمان الزيني مدير عام الصندوق، إلى جانب عدد من قيادات الصندوق وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإسكندرية.