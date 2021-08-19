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"القلعة" تعلن تسوية القضية التي منعت أحمد هيكل من السفر

12:57 م الخميس 19 أغسطس 2021
"القلعة" تعلن تسوية القضية التي منعت أحمد هيكل من السفر

أحمد هيكل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية إسدال الستار على الدعوى المرفوعة ضد الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة والتي كان صدر فيها حكم غيابي في وقت سابق.

وقالت القلعة في بيان لها اليوم الخميس، نشرته البورصة المصرية، إنه تم التصالح وإنهاء النزاع في هذه الدعوى والخاصة بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين دولار والصادر فيها الحكم الغيابي بتاريخ 23 مايو 2021.

وكان هيكل منع من السفر في شهر يونيو الماضي خلال إنهاء إجراءات السفر، لحضور مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة في السودان، بسبب وجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار وقتها دون توقيف ليعود إلى منزله.

وقالت الشركة، في بيان سابق في 14 يونيو الماضي، إنه تبين أن قرار الإدراج بقائمة المنع من السفر نتج عن حكم قضائي غيابي أول درجة في نزاع تجاري متعلق بشيك بقيمة 4 ملايين دولار وجاري عمل معارضة لذلك الحكم.

شركة القلعة للاستشارات المالية الدكتور أحمد محمد حسنين أحمد هيكل منع أحمد هيكل من السفر

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