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بعد ارتفاعها عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

12:38 م الخميس 19 أغسطس 2021
بعد ارتفاعها عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس، رغم ارتفاعه عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 785 جنيهًا، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 897 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6280 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، ووصل سعر الأوقية إلى 1788.1 دولار في الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب لذهب عر جرام الذهب يار 18 يار 24 يار 21

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