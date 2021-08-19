كونتكت تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه لمطور عقاري



كتبت- منال المصري:

كشف أيمن الصاوي، رئيس القطاعات المالية في شركة كونتكت المالية القابضة، عن أن شركته تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه لأحد المطورين العقاريين خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف الصاوي، على هامش مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء، أن الشركة تخطط إصدارات صكوك من خلال شركتها التابعة "ثروة للتصكيك" بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هناك إجراءات تتم قبل طرح إصدار صكوك بين الأطراف المختلفة ومن الصعب تحديد مواعيد محددة لإصدار الصكوك القادمة ولكنه أعرب عن أمله في تنفيذ إصدار جديد قبل نهاية العام الجاري.

ووقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء إتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.

وكانت شركة كونتكت المالية القابضة أعلنت في يوليو الماضي إتمام عملية إصدار صكوك مضاربة للمرة الثانية بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه.

وقالت كونتكت القابضة، في وقت سابق، إن هذا الإصدار عبارة عن صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وسيجري استخدام حصيلته في تمويل نشاط السيارات.

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية لإصدارات كونتكت من الصكوك إلى 5 مليارات جنيه بعد إغلاق أول إصداراتها بقيمة 2.5 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.