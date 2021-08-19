الرقابة المالية تعلن أسماء المرشحين في انتخابات مجلس إدارة مصر للمقاصة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قوائم المرشحين في انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لدورة جديدة (2021-2024).

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس نشرته البورصة المصرية على موقعها الإلكتروني، إن الأسماء المعلنة هي للمرشحين الذين وافقت الهيئة على ترشحهم للانتخابات.

وترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، 4 مرشحين، هم علاء الدين محمد عامر فرغلي، وأشرف محمود إبراهيم محمد الضبع، وشريف عبد الله إسماعيل نبيه، ووليد عماد الدين محمد سلطان.

ووافقت الهيئة على ترشح 6 مرشحين، لعضوية المجلس ليكون من حقهم تولي منصب العضو المنتدب، وهم شرين فتحي فاضل محمد علي، وياسر محمود راشد محمود، وأسامة علي عبدالمنعم رياض، وهشام السيد مبروك محمد، وعبد اللطيف حسن علي شريف، وخالد حسن محمود راشد.

وتتضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أيضا لميس علي محمد نجم، وعلاء موسى صميدة المندوه، وهشام أحمد حسن يوسف، وخالد سري محمود حسين صيام، وشاهيناز نبيل أمين فودة، وميرفت حسين السيد العزب، وأشرف إسماعيل وفائي جندية، ورامي إبراهيم إبراهيم محمود عكاشة، وأشرف محمد بهي الدين عبد الحكيم، ومشهور أحمد عبد الجواد خليل، وسالي رفعت السيد أحمد.

ووافقت الهيئة على المرشحين لعضوية المجلس لتمثيل مجموعات المساهمين، وهم محمد فتح الله محمد السيد، ومحمد محمود عبد الهادي وأحمد سيد محمد إبراهيم، وعصام عبد الحفيظ أحمد جاد سلام، وفارس محمد عبد العظيم حسين، وهدى مبروك عمارة الطنايحي، وعزة سيد أحمد عبد الرحمن دراج، وأحمد عبد الحليم رشدي العمروسي، ومحمد فاروق مسعود عبد العال، وأسامة محمد محمد شومان.

وجاءت أسماء المرشحين لتمثيل أمناء حفظ الأوراق المالية، محمد علي محمود ليحة، وأحمد إكرام حلمي مصطفى، وهيثم محمد محروس محمد، وهشام محمد عبد العزيز منصور، ورنا أحمد محمود خضر، ووائل وجيه لبيب برسوم، وهشام فاروق عبد الرحمن شاهين.