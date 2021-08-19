الإحصاء: 30% ارتفاعا في صادرات مصر خلال أول 5 أشهر من 2021

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 30.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الصادرات 15.5 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وفقا لبيان من جهاز الإحصاء اليوم الخميس.

وقال الجهاز إن إيطاليا جاءت على رأس قائمة أعلى عشر دول استيرادًا من مصر خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 948.1 مليون دولار.

وبلغت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 881.5 مليون دولار، ثم السعودية 876.4 مليون دولار، ثم الهند 831.4 مليون دولار، ثم تركيا 803.4 مليون دولار، ثم اليونان 665.1 مليون دولار، بحسب الجهاز.

وبلغت الصادرات المصرية إلى الصين 546.1 مليون دولار، ثم إسبانيا 525.7 مليون دولار، ثم الإمارات 465.3 مليون دولار، وأخيراً المملكة المتحدة 455.1 مليون دولار.

واستحوذت هذه الدول العشرة على 45.2 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا للبيان.

واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.3 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام بقيمة 813.9 مليون دولار، ثم الفواكه الطازجة 775.6 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 720.9 مليون دولار.

وبلغت صادرات الأسمدة 649.7 مليون دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية 600.9 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 373.7 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 204.2 مليون دولار، ثم البطاطس 183 مليون دولار، وأخيراً السجاد والكليم 180 مليون دولار.

وتمثل هذه السلع 44 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب البيان.