2.6 مليار جنيه حصيلة جمارك السخنة من الضرائب والرسوم خلال يوليو

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و569 مليونًا و245 ألف جنيه، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى الإفراج عن مشمول 4320 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن من بين السلع الاستراتيجية والبضائع العامة القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وأضاف أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 658 مليونًا و125 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و911 مليونًا و119 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة قامت بتصدير مشمول 1368 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، بعدد حاويات 10 آلاف و775 حاوية، معظم أصنافها من الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و216 مليونًا و74 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و464 ألف جنيه.