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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

10:40 ص الخميس 19 أغسطس 2021
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيهاً، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك الفيليه البلطي الجمبري

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