أسعار البترول ترتفع لأول مرة في آخر 5 جلسات (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء للمرة الأولى في الجلسات الخمسة الأخيرة، حيث انخفضت لأربع جلسات متتالية.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفعت أسعار خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم في حدود الواحدة والربع ظهرا بتوقيت القاهرة بنحو 71 سنتا للبرميل ليصل إلى 69.74 دولار.

ورغم هذا الارتفاع، فقدت أسعار خام برنت نحو 2.4% من قيمتها خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث انخفض سعر البرميل بنحو 1.7 دولار مقارنة بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي عند 71.44 دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار البترول في آخر 6 جلسات بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.