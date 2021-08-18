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أسعار البترول ترتفع لأول مرة في آخر 5 جلسات (جراف تفاعلي)

02:04 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
أسعار البترول ترتفع لأول مرة في آخر 5 جلسات (جراف تفاعلي)

أسعار البترول

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء للمرة الأولى في الجلسات الخمسة الأخيرة، حيث انخفضت لأربع جلسات متتالية.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفعت أسعار خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم في حدود الواحدة والربع ظهرا بتوقيت القاهرة بنحو 71 سنتا للبرميل ليصل إلى 69.74 دولار.

ورغم هذا الارتفاع، فقدت أسعار خام برنت نحو 2.4% من قيمتها خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث انخفض سعر البرميل بنحو 1.7 دولار مقارنة بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي عند 71.44 دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار البترول في آخر 6 جلسات بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.

أسعار البترول البترول أسعار خام برنت

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