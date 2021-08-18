بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات وتنسيقية شباب الأحزاب للتوعية بخدماته

كتب- مصطفى عيد:

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وقال الجهاز إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التنسيق الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع المواطنين على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

ووقع على البروتوكول المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للجهاز، والنائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب.

وقالت نيفين جامع إن هذا التعاون مع تنسيقية الأحزاب يعد استكمالا لخطة عمل الجهاز في المرحلة الحالية والتي تقوم على التوسع في التعاون مع كافة القوى السياسية والمجتمعية والجهات المعنية وشركاء التنمية لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات الصغيرة في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل لأبنائهم.

وأضافت أن الخطة تتضمن أيضا تعريف المواطنين بأنواع المشروعات التي يمولها الجهاز والمؤسسات المالية المختلفة بالإضافة إلى حزم التمويل المتاحة التي تتناسب مع مختلف فئات وشرائح المجتمع لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية أو مشروعات مبتكرة تقدم منتجات وأفكارا جديدة قادرة على المنافسة.

وأوضحت جامع أنه سيتم من خلال هذا البروتوكول تعريف المواطنين في المدن والمحافظات بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 والآليات المتبعة للاستفادة من مزايا القانون المتنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال أفرع الجهاز للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لأصحاب المشروعات.

وأشار طارق شاش إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم التعاون مع اللجنة التنسيقية لطرح التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم قطاع المشروعات الصغيرة، كما سيستفيد الجهاز من مخرجات اللجان النوعية الخاصة باللجنة التنسيقية والمراكز البحثية التابعة لها من دراسات وأبحاث في مجال تنمية المشروعات وزيادة تنافسيتها.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ البروتوكول ووضع الآليات التنفيذية الضرورية للوصول إلى قطاع كبير من المواطنين بمختلف المحافظات لتعريفهم بالخدمات والأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد النائب عمرو يونس بالجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، مؤكدا أن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على تكثيف التعاون مع الجهاز لتوعية المواطنين بمختلف المحافظات ودعوة الشباب للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز لإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تطوير المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.