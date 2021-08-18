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البريد يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بتنسيق قبول الجامعات

11:39 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
البريد يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بتنسيق قبول الجامعات

الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

كتب- علاء حجاج:

أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة سداد قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بالشهادات العربية والأجنبية والأزهرية لجميع الطلاب المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال ما قرب من ٤٥٠٠ مكتب بريد منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية.

وقال بيان من الهيئة اليوم الأربعاء إن هذا يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذه الخدمة جاءت نتيجة للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبريد المصري بهدف تسهيل سداد الطلاب قيمة الأدلة الإلكترونية للشهادات العربية والأجنبية والشهادات الأزهرية بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

وأضاف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة مؤكداً على حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

شريف فاروق الهيئة القومية للبريد تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية تنسيق قبول الجامعات الشهادات العربية والأجنبية

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