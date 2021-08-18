79 % زيادة في صافي أرباح هيرميس خلال النصف الأول من عام 2021

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 78.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي نشرتها البورصة المصرية على موقعها اليوم الأربعاء، سجلت هيرميس صافي أرباح بقيمة 755 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 423 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 442.8 مليون جنيه مقابل 324.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة 36.6%.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات بنحو 3.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل مجز 2.9 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 22%.

بينما وصل إجمالي المصروفات إلى نحو 2.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل نحو 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 9.2%.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، الذي نشرته البورصة، إن قطاع السمسرة بالشركة حقق المركز الأول في بورصات مصر، ودبي، وكينيا خلال الربع الثاني من عام 2021، كما احتل القطاع مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة.

وأضافت أن حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة وصل إلى 18.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة ارتفاع 39% عن الربع الأول من عام 2021، وبنسبة ارتفاع 40% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

وبلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بالمجموعة 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بنسبة ارتفاع 4% مقارنة بنهاية مارس الماضي، وفقا للبيان.

وذكرت أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة نجح في إتمام 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 946 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2021 على الصعيدين المحلي والإقليمي، من بينها إتمام عملية القيد المزدوج لأسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة في البورصة المصرية، وتنفيذ صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على كامل رأسمال بنك عوده مصر.

وأشارت إلى أن محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، التابعة لهيرميس، وصلت إلى 3.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بنسبة ارتفاع 5% مقارنة بنهاية مارس الماضي، ووصل عدد القروض المصدرة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 90 ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة لأكثر من 363 ألف عميل.

وأوضحت المجموعة أن شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، التابعة لها، نجحت في زيادة محفظتها إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2021 مقابل 992 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من نفس العام، حيث وصل عدد المعاملات إلى 83 ألف عملية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ونجحت شركة فاليو في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى 1043 شريكا تجاريا في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والغردقة، وطنطا، والمنصورة، وبورسعيد، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنوفية، والمنيا، ودمنهور بنهاية الربع الثاني من عام 2021، بحسب البيان.

وبحسب هيرميس، وصلت محفظة نشاط التأجير التمويلي بالشركة إلى 5.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بنسبة ارتفاع ربع سنوي 4%، وبلغت العقود الجديدة 802 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، فضلا عن احتلال النشاط المركز السادس من حيث قيمة العقود المنفذة في سوق التأجير التمويلي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 بحصة سوقية 6%.