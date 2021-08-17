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رغم الأوكازيون.. حركة مبيعات ضعيفة بمحلات الأحذية بسبب الثانوية العامة

03:35 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
رغم الأوكازيون.. حركة مبيعات ضعيفة بمحلات الأحذية بسبب الثانوية العامة

محلات الأحذية

كتبت- شيرين صلاح:

قال خليفة هاشم، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حركة المبيعات بمحلات الأحذية ضعيفة رغم فترة الأوكازيون الصيفي.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء الأوكازيون الصيفي اعتباراً من 2 أغسطس ولمدة شهر.

وأضاف خليفة، أن هناك قطع بالمحلات عليها تخفيضات تصل إلى 50% ولكن لم يحرك ذلك حركة البيع والشراء بالمحلات.

وذكر خليفة، أن التخفيضات تتراوح بين 20 و50% بمحلات الأحذية والشنط على حسب موديل القطعة.

وأرجع عضو شعبة الأحذية، تراجع المبيعات إلى فترة امتحانات الثانوية العامة وانشغال الأسر بها عن الشراء خلال الأوكازيون.

ووفقا لقول خليفة، فإن التجار يأملوا مد وزارة التموين والتجارة الداخلية فترة الأوكازيون لتقترب من العام الدراسي الجديد لتنشيط حركة البيع بالمحلات.

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