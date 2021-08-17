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استعداداً لتركيبه.. تأهيل موقع مصنع الفلنكات الجديد بـ"سيجوارت"

03:07 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
استعداداً لتركيبه.. تأهيل موقع مصنع الفلنكات الجديد بـ"سيجوارت"

شركة سيجوارت

كتبت – شيماء حفظي:

تجري الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت"، عمليات تأهيل موقع تركيب المصنع الجديد لصناعة فلنكات السكة الحديد.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، لمصراوي، إن أداء مصنع شركة سيجوارت العامل حاليًا يسير بشكل جيد، ولديه إسنادات عديدة في مشروعات تطوير السكة الحديد والمترو.

وأوضح مصطفى، أنه جاري تأهيل الموقع الذي سيتم تركيب المصنع الجديد به، وهو مشروع سيقلل من تكلفة نقل الفلنكات لموقع التركيب.

وكان مصطفى صرح في وقت سابق، بأن تكلفة المشروع حوالي 120 مليون جنيه، وأن الهدف منه خدمة خط سكة حديد (سفاجا- أبو طرطور) بطول 700 كيلو متر.

وتعمل الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التابعة لقطاع الأعمال العام، في صناعة المواسير، والمواسير الفخار حيث مدت البلاد بكل احتياجاتها اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى واستصلاح الأراضي، والفلنكات الخرسانية المسلحة سواء سابقة الإجهاد أو ذات القطعتين لتسهم بها في تطوير خطوط السكك الحديدية وشبكة خطوط مترو الآنفاق.

شركة سيجوارت مصنع الفلنكات الشركة المصرية للمواسير صناعة فلنكات السكة الحديد

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