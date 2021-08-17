كيف تطورت تحويلات المصريين في الخارج خلال أول 5 أشهر من 2021؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال أول 5 أشهر من عام 2021 بنحو 12.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ووفقا لتحليل مصراوي لبيانات البنك، وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 13 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 11.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وكان البنك المركزي أعلن في بيان اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 11 شهرا من السنة المالية 2020-2021 ارتفاعا بنحو 3.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، ‏‏‏بنسبة زيادة 13%‏.

وقال البنك المركزي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020.

كما أظهرت بيانات البنك ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020).

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 5 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.