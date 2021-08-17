رئيسة القابضة للسياحة: 40% إشغالات الفنادق ونراهن على موسم الصيف

كتبت – شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن أداء إشغالات الفنادق في تحسن تدريجي مع موسم الصيف.

وأوضحت حطبة، في تصريحات لمصراوي، أن نسب الإشغال تقترب من 40% مع توقعات بزيادة الإشغالات مع الموسم الفعلي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وتتوقع حطبة، أن يكون أداء الشركات التي تمتلك الفنادق جيدًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل العام المالي الماضي، والذي تأثر بتداعيات أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق.

وخلال العام المالي الماضي، كانت نسب الإشغالات تتراوح بين 4 و12% وأحيانا ترتفع إلى 20% في الإجازات، بسبب تداعيات كورونا.

وانخفض صافي ربح الشركة القابضة وتوابعها، خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 49% مقارنة بالعام المالي 2018-2019، لتحقق 501 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام.

وتراجع الأرباح يعود إلى تداعيات جائحة كورونا على أنشطة السياحة والطيران والتجارة، والتي تمثل الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة، التي حققت جميعها أرباحًا على الرغم من تأثرها سلبًا بأزمة فيروس كورونا، بحسب البيان.

وتراجع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى نحو 2.8 مليار جنيه بمعدل انخفاض 28%، خلال العام المالي الماضي.