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وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ التحول الرقمي في شركة "شيني"

12:48 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ التحول الرقمي في شركة "شيني"

هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- شيماء حفظي:

زار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تفقد خلال الزيارة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بعد إطلاقه في الشركة، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء.

وتحدث الوزير مع مستخدمي النظام في الشركة، وتابع تطبيقه في مختلف القطاعات، كما استعرض نظم تخطيط ومتابعة الإنتاج ومخرجاتها من النظام وتكاملها مع مختلف إدارات الشركة، وكذلك تفقد الوزير كيفية التعامل مع النظام في إدارة المبيعات المركزية ومبيعات الفروع.

وفي إدارة المشتريات، تابع الوزير إدخالات ودورات العمل فعليا وعلى أرض الواقع، وتتبع إدخال المعاملات من إدارات مختلفة وآثارها في الإدارات الأخرى كنظام متكامل.

وتفقد توفيق باقي الإدارات ومنها المشتريات والمخازن وشؤون العاملين ومراقبة الجودة، حيث وجه بضرورة استمرار التطوير واستغلال الإمكانات التكنولوجية لخدمة مختلف أوجه نشاط الشركة.

وبدأت شركة شيني مرحلة الإطلاق بإدخال بيانات أشهر سابقة مع تصحيح أي ممارسات خاطئة كانت تحدث في هذه الفترة ومطابقة المخرجات بالشكل الجديد ومراجعتها مع النظام اليدوي.

وبدأت الشركة أيضا التفعيل الكامل للنظام بشكل لحظي للاستفادة من تطبيق نظم دورات تدفق العمل والرقابة الحديثة مما يمنع أي ممارسات خاطئة ويوفر بشكل لحظي البيانات بدقة مما يساعد على اتخاذ القرارات بشكل سريع وفعال، وفقا للبيان.

يذكر أن شركة شيني تأتي ضمن شركات المرحلة الأولى المطبق بها مشروع "ERP" الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام في نحو 63 شركة ما بين تابعة وقابضة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية وتكنولوجيا شركتي مايكروسوفت وساب، بالإضافة إلى متكاملي الخدمة شركات فايبر مصر وآتوس ووادي النيل.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام شركة شيني وزارة قطاع الأعمال العام

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