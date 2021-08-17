تقرير: 31 مليون جنيه خسائر يومية متوقعة لمصر بسبب الإدراج في القائمة الحمراء لبريطانيا

كتبت- ياسمين سليم:

"قد يواجه الاقتصاد المصري خسائر يومية بأكثر من 31 مليون جنيه مصري لو استمر إدراج مصر على القائمة الحمراء للسفر في بريطانيا"، وفقًا لما قاله المجلس العالمي للسفر والسياحة في بيان صحفي.

وأضافت بريطانيا مصر على القائمة الحمراء في يونيو الماضي، باعتبارها وجهة عالية الخطورة لخطر التعرض لسلالات المتحورة من فيروس كورونا.

ويتطلب السفر للدول المدرجة في القائمة والتي تضم أكثر من 50 دولة بخلاف مصر، تكلف حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام عند العودة إلى البلاد ودفع تكاليف اختبارات PCR.

وقال المجلس إنه وفقًا لمعطيات ما قبل جائحة فيروس كورونا، يمثل السياح البريطانيين ثالث أكبر المصادر للسياحة المصرية بعد ألمانيا والسعودية، مما يمثل تهديدًا ملحوظًا على قطاع السياحة في مصر والاقتصاد عامة.

ويتوقع المجلس أن الاقتصاد المصري قد يواجه أكثر من 237 مليون جنيه كل أسبوع خسائر بسبب الإدراج في القائمة الحمراء البريطانية وأكثر من مليار جنيه مصري كل شهر.

وقالت فيرجينيا ميسينا، نائب رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر، إن كل يوم تبقى مصر في القائمة الحمراء، يواجه الاقتصاد المصري خسارة ملايين فقط بسبب انخفاض أعداد الزائرين.

وأضافت "تظهر بياناتنا مدى أهمية السفر والسياحة لمصر، ومدى أهمية تكثيف الحكومة المصرية عمليات التطعيم، ليكون أمامها فرصة لتعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محورًا أساسيًا لانعاش الاقتصاد المصري".

وكان قطاع السياحة في مصر قد تلقى دعمًا كبيرًا مع عودة الرحلات المباشرة من روسيا إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة في مطلع الشهر الجاري، بعد توقف 6 سنوات.

وأعلنت روسيا أول أمس أنها سترفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة إلى 15 رحلة.